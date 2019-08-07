اماة مجلس الوزراء تحدد عطلة عيد الاضحى المبارك

2019/08/07 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حددت الامانة العامة لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء 6 اب 2019، ايام عطلة عيد الاضحى في الدوائر الرسمية.

وقالت الامانة في بيان صحفي " عطلة عيد الاضحى ستبدأ اعتباراً من الاحد 11 اب 2019 ولمدة 5 ايام تنتهي الخميس 15 منه".

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