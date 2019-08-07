السليمانية تغلق طرقاً رئيسة وتوضيح رسمي

2019/08/07 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قائممقامية السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق عدة طرق رئيسية خلال أيام عيد الاضحى.

وقال قائممقام السليمانية آوات محمد خلال مؤتمر صحفي ان "الاجهزة الامنية اتخذت كافة الاجراءات التي من شأنها توفير اجواء العيد للمواطنين والسياح الى السليمانية".واضاف ان "عدة طرق رئيسية ستغلق خلال ايام عيد الاضحى، مؤكدا جاهزية مدينة السليمانية لاستقبال السياح لقضاء ايام العيد في مصايف ومنتجعات المحافظة".انتهى

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