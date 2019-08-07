2019/08/07 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

استعان المدرب الألماني يورغن كلوب، برياضي ألماني، لتحفيز لاعبي فريقه ليفربول، قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لصحيفة "ذا تايمز"، استعان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلوب يستعين براكب أمواج لتحفيز نجوم ليفربول) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلوب يستعين براكب أمواج لتحفيز نجوم ليفربول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).