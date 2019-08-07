ميانمار ترفض تقريرا أمميا يدعو لحظر على تسليح جيشها مع عقوبات اقتصادية

2019/08/07 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت ميانمار، اليوم، تقريرا للأمم المتحدة، دعا قادة دول العالم لفرض حظر على بيع الأسلحة لها، ووقف التعامل مع الشركات المرتبطة بجيشها، وذلك ردا على أزمة أقلية الروهينغا المسلمة.وقال وزارة الخارجية في ميانمار، إن القصد من التقرير إلحاق الضرر بالبلاد.وفي التقرير، حث فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، نشر يوم الاثنين، على فرض عقوبات

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