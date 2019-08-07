بالصور .. اخراج بطارية من معدة طفل بمستشفى الفيحاء في البصرة

2019/08/07 | 00:15

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بغداد اليوم - البصرة

اعلنت دائرة صحة البصرة، الثلاثاء، عن اخراج بطارية اسطوانية من اسفل معدة طفل عمره 7 سنوات، بعد ان قام بابتلاعها اثناء اللعب فيها.

وذكر اعلام دائرة صحة البصرة في بيان، ان "فريق طبي من مستشفى الفيحاء التعليمي مركز الجهاز الهضمي قام باخراج بطارية اسطوانية من اسفل معدة طفل عمره 7 سنوات قام بابتلاعها واستقرت في معدته بواسطة الناظور تحت التخدير العام في مركز الجهاز الهضمي".

واضاف ان "فريق العمل الذي نفذ العملية ضم كل من الدكتور طلال هادي النون اخصائي امراض الجهاز الهضمي والكبد والدكتور عمار عدنان اخصائي التخدير والكادر المساعد".

بغداد اليوم _ ديالى

تشهد مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى منذ أشهر، حملة لرفع التجاوزات عن الطرق والشوارع الرئيسية والأملاك العامة، فضلاً عن التجمعات العشوائية لأصحاب المهن المختلفة، فيما تواجه الفرق المعنية برفع التجاوزات اعتراضات مختلفة من

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 20 حالة "استغلال جنسي" مع متهمات اثناء التحقيق معهن، فيما رجعت أن تكون حالات الاعتداء أكثر من ذلك.

وقال عضو المفوضية، علي أكرم البياتي، في حديث لـ(بغداد اليوم)

بغداد اليوم- البصرة

انتقدت ادارة مدرسة اعدادية الشيخ محمد المظفر المطورة الحكومية في البصرة، اليوم الثلاثاء، مديرية التربية في المحافظة بسبب عدم تكريم طلبتها الأوائل لاسيما الطالب الأول على محافظة البصرة محمد عبد المحسن عبد الحسين بمعدل 99.71

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