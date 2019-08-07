سباق ترمب وإيران قبل 2020

2019/08/07 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات من الواضح أن هناك سباقاً استراتيجياً بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والقيادة الإيرانية، بدأ مع إعلان واشنطن خروجها من الاتفاق

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