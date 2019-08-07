2019/08/07 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏مخالفة للقانون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوامر بمداهمة ‏وغلق 61 مركزاً للمساج والتجميل في بغداد خلال 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوامر بمداهمة ‏وغلق 61 مركزاً للمساج والتجميل في بغداد خلال 6 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).