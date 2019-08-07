2019/08/07 | 00:20
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوامر بمداهمة وغلق 61 مركزاً للمساج والتجميل في بغداد خلال 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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