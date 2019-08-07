ما نتائج إلغاء معاهدة أساسية حول الأسلحة النووية موروثة من حقبة الحرب الباردة؟

2019/08/07 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجم عن إنهاء المعاهدة التاريخية بين الولايات المتحدة وروسيا التي أزالت فصيلة من الصواريخ النووية والتقليدية وخفضت بشكل كبير من احتمالات أن

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