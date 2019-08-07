فنزويلا… منجم الذهب لحزب الله

2019/08/07 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في التاسع من يوليو (تموز) الماضي، صدر بيان مفاجئ عن وزارة الخزانة الأميركية تعلن فيه أنها “وضعت ثلاثة من قيادات حزب الله

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