الأمن العراقي يلقي القبض على “أبو هاجر” المُشارَك في تهجير الإيزيديين

2019/08/07 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت وزارة #الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال “أبو هاجر” الذي شارك في اغتصاب النساء #الإيزيديات إدبان سيطرة تنظيم داعش على قضاء سنجار غربي محافظة #نينوى عام […]

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