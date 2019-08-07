ظريف : #اميركا لاتزال تستهدف المدنيين

2019/08/07 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، عبر تغريدة له اليوم

الثلاثاء، الذكرى الرابعة والسبعين لكارثة قصف مدينتي هيروشيما

وناكازاكي بواسطة القنابل النووية الاميركية؛ مؤكدا ان امريكا لاتزال

تستهدف المدنيين.واضاف ان: "أميركا هي الكيان الاول والوحيد الذي استخدم الاسلحة

النووية ضد المدن؛ مما خلف اكبر نسبة من الدمار، ولايزال (هذا البلد)

مستمرا في استهداف المدنيين".وكتب وزير الخارجية في تغريدته ايضا أن أميركا: "عمدت هذه المرة من

خلال الارهاب الاقتصادي الى نقض #الاتفاق_النووي كما تدأب على معاقبة

أولئك الذين يسعون للوفاء بهذا الاتفاق".

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