2019/08/07 | 00:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عينٌ على ايران ???? أطراف بحيرة #استيل في آستارا بحيرة #ويستان في رودبار
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عينٌ على ايران -بحيرة #استيل في آستارا) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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