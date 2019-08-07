ترامب يهاجم ’غوغل’ بسبب الانتخابات!

2019/08/07 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، امس الثلاثاء شركة «غوغل» بالعمل سراً ضده، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي رفضته المجموعة

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