اتحاد الحقوقيين: الجهل والحالة الاقتصادية من ابرز مسببات الطلاق في ديالى

2019/08/07 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

صرح رئيس اتحاد الحقوقيين فرع ديالى المحامي حسين الطائي، أمس الثلاثاء، عن وجود الف حالة زواج يقابلها نصف هذا العدد تقريباً من حالات

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