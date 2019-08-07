الأمم المتحدة: ثروة داعش تقدر بـ 300 مليون دولار.. الهدوء الحاصل مؤقت

2019/08/07 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشف الأمين العام للأمم المتحدة #انطونيو_غوتيريش في تقرير له، أن تنظيم داعش المتشدد، ترك وهو يحمل معه بعد سقوط خلافته المزعومة في #العراق و #سوريا #ثروة تقدر […]

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