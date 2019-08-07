2019/08/07 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عمار عبدول أبدى لاعب المنتخب اللبناني بكرة القدم، ربيع عطايا، إعجابه بالتنظيم العالي لبطولة غرب آسيا المقامة منافساتها في كربلاء.وقال عطايا في حديثة خاص لـ”SPORT NOW”: في الحقيقة البطولة جيدة تنظيميا بكل شيء ومدينة كربلاء رائعة بأهلها وبساطتها.وأضاف عطايا، أن المنتخب اللبناني لم يقدم المستوى المطلوب خلال المباراتين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب المنتخب اللبناني.. ربيع عطايا: بطولة غرب آسيا جيدة وكربلاء مدينة جميلة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب المنتخب اللبناني.. ربيع عطايا: بطولة غرب آسيا جيدة وكربلاء مدينة جميلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).