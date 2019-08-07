2019/08/07 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jLjrtm8xPJM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. روتين مراجعات دوائر الدولة الحكومة يقتل المواطن بين الرشوة والانتظار) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. روتين مراجعات دوائر الدولة الحكومة يقتل المواطن بين الرشوة والانتظار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).