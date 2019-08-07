مصادر : مبنى رئاسة مجلس الوزراء كان المستهدف من عملية تفجير معهد الاورام بسيارة مفخخة

2019/08/07 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان اعلامى

ذكر السياسى المصرى عادل محمد السامولى أن معهد الأورام تم استهدافه بواسطة سيارة مفخخة والمستهدف كان مبنى مجلس رئاسة الوزراء

واضاف ان العملية الارهابية تمت ليلا لصعوبة التنفيذ صباحا والمطلوب هو اثبات فشل القبضة الامنية ورمزية المكان واضاف ان السفارات الاجنبية لم تكن مستهدفة

وطالب السياسى المصرى زيدان القنائى بسرعة تنفيذ احكام الاعدامات الصادرة ضد كل المتورطين بقضايا ارهاب متهما جماعة الاخون الارهابية بالوقوف وراء تلك العملية الارهابية

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