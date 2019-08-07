بدائل الغرب لاتوقف مخاطر إيران في مضيق هرمز وباب المندب

2019/08/07 | 00:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اشتداد الصراع على المضائق البحرية في منطقة الخليج العربي، يطفو على السطح الحديث حول بدائل فعالة تسهل حركة ناقلات النفط حتى

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