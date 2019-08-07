2019/08/07 | 00:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر تقرير حكومي من أن أنظمة التسلّح الأميركية تعاني من هشاشة أمام هجمات قد يشنّها قراصنة معلوماتيون، في ضعف عزاه إلى تخلّف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا رابح ولا خاسر في سباق التسلح المعلوماتي) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا رابح ولا خاسر في سباق التسلح المعلوماتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).