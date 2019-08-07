الكربولي: للحقيقة وجه اخر في سهل نينوى

2019/08/07 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الأربعاء، أن الأعمال الغوغائية في سهل نينوى هي وسيلة ضغط تستخدمها بعض الجهات المسؤولة عن هذا اللواء ‘المُعتدي’.

وغرد الكربولي عبر حسابه على تويتر قائلاً إن ‘الأعمال الغوغائية التي إستهدفت الجيش وأضعفت هيبة الدولة في سهل نينوى ليست سوى وسيلة ضغط يستخدمها (القدوون) للتغطية على عمليات تهريب النفط والمخدرات وفرض الإتاوات على الشاحنات وجباية ملايين الدولارات’.

وختم الكربولي تغريدته بوسم للحقيقة وجه آخر.

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