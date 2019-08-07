الحلبوسي: البرلمان يعتزم إعداد تقرير عن أداء الحكومة

2019/08/07 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء، عن عزم البرلمان لتقيم أداء الحكومة عند نهاية السنة الأولى على تشكيلها، مبيناً أن هناك تقرير سيتم إعداده من لجنة التخطيط الاستراتيجي حول البرنامج الحكومي وما تم تنفيذه من هذا البرنامج.

وقال الحلبوسي في تصريح متلفز تابعته إن “البرلمان سيجري تقييما لاداء الحكومي مع نهاية السنة الاولى من تشكيلها من اجل تقييم ادائها ومعرفة ماتم انجازه من برنامجها”.واضاف ان “الحكومة قدمت تقريرها بشأن البرنامج الحكومي وهناك تقرير اخر ينتظره البرلمان”، لافتاً الى ان “لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية ستعرض على مجلس النواب ما انجزته الحكومة من برنامجها الحكومي”.واوضح ان “تقريرا متكاملا سيصدر من لجنة التخطيط الاستراتيجي حول انجازات البرنامج الحكومي، وسأقول كلمتي عند نهاية السنة الاولى من عمر تشكيل الحكومة”.

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