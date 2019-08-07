بعملية النصر3.. القبض على احد الإرهابيين وتدمير مضافة في ديالى

2019/08/07 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

اعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، اليوم الاربعاء، عن "تقدم القطعات الامنية المشاركة في عملية إرادة النصر الثالثة وفق الخطط المرسومة

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