شرطة بغداد تصدر توضيحا بشأن الموقوفين الهاربين من سجن القناة

2019/08/07 | 01:17

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب السابق جوزيف صليوا، الثلاثاء 6 اب 2019، أن "غالبية" صالات الروليت والقمار في العراق "محمية" من جهات سياسية أو مسلحة تفرض عليها أتاوات مالية، فيما أشار إلى سعي "البعض" للاستفادة من فوضى ي

بغداد اليوم _ بغداد

علقت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الثلاثاء، على دخول قانون المرور حيز التنفيذ، فيما أكدت أن القانون سيحفظ هيبة الدولة.

وقال رئيس اللجنة، محمد رضا، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون المرور من أهم القوانين

بغداد اليوم- بغداد

اعلن الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، الثلاثاء، انقاذ امرأة بعد سقوط مصعد في "ماكسي مول" غربي العاصمة بغداد.

وقال معن في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "باشراف مدير عام الدفاع المدني ومشاركة فرق الإنقاذ، فرق الد

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