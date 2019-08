موضوعات في الترجمة:ترجمة الأدب من محور الشر

2019/08/07 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة: أروى واثق ثجيل

و

ا.د.



كاظم خلف العلي

استاذ اللسانيات و الترجمة

كلية الآداب – جامعة البصرة kadhimalali@yahoo.com

في كتاب “الأدب من محور الشر : كتابات من إیران و العراق و كوریا الشمالية و غیرھا من الامم المعادیة Literature from the “Axis of Evil”: Writings from Iran,Iraq, North Korea and Other Enemy Nations”، و هي أول أنطولوجيا غير مسبوقة لنا ، تقدم ” كلمات بلا حدود ” للقراء الأمریكیین جواز عبور إلى قلب الامم المعادية و تكشف الغطاء عن مقطع عرضي رائع من الإنسانية مختلف تماماً عنا, ومعروف بصورة جوهرية لنا.

و يضم كتاب “الادب من محور الشر” احد وعشرين عملاً قصصيا وشعرياً من سبع بلدان مختلفة ترجم معظمها الى الإنكليزية لأول مرة.



و يشمل المؤلفون في هذه الأنطولوجيا كل من ھوشانغ مرادي – كرماني و ترداد ذو القادر و أحمد شاملو (من إیران) و صلاح الحمداني و شیركو فتاح و محسن الرملي وسعدي یوسف (من العراق) و كانغ كوي – مي و ھونغ سوك – جنغ و لیم ھوا – وون و بایونغو جون من (كوریا الشمالية) و سالم بركات و حنا مینا (من سوریا) و كامل المقھور وعاشور الطویبي (من لیبیا) و طارق الطیب من السودان و آنا لیدیا میكاسیروفا و فرانسیسكو غارسیا كونزالیس و راؤول ریفیرو (من كوبا).

و ذكرت صحيفة سان فرانسیسكو كرونكل “إن قراءة كتاب أدب من محور الشر تجعلك لا محالة تفكر حول ما إذا كان الفن والادب یساعدان على منع الكراھیة والحروب”.

وذكرت بلومزبري ريفيو ” یجب على كل أمريكي قراءة ھذا الكتاب ھذا العام … لكتاب محور الشر الكثیر لیقوله عن التعقیدات و النزاعات التاريخية و ظلال بسيطة عما تسمى بالأمم

المعادية أفضل من مئات الصفحات من المجادلات والخطابات السیاسیة التي تزدحم بها الصفوف الأمامية لمكتباتنا”.

و عندما ظهر كتاب “الأدب من محور الشر” الذي كان موضوعا لقطعة كاملة الطول من طبعة الصباح أول مرة بغلاف من الورق المقوى وصل بسرعة إلى قمة قائمة أفضل مبيعات الأمازون.



و أحتفى بصدوره مؤلفون و منهم آذر نفيسي و أليس ووكر و سمته بلومزبري ريفيو بكتاب العام.

و یوفر الخمس و ثلاثون عملا من القصة والشعر , لكٌتاب لم یسمح للأمریكیین بأن یسمعوا عنهم ، الى ان قامت وزارة الخزنة الامریكیة بتنقیح قوانينها مؤخراً ، نافذة لا تقدر بثمن للحیاة الیومیة ” للأمم المعادية ” و تعطي صفة الإنسانية للأفراد الذین یعیشون ھناك .



و یتضمن الكتاب اعمالا من سوریا و لیبیا و السودان و كوبا و ایضا من إیران والعراق وكوریا الشمالية.



و كما تكتب المحررة ألین میسون Alane Mason “ان عدم معرفة ما یفكر به و یكتبه بقیة العالم خطر ومضجر على حد سواء”.

المصدر: http://thenewpress.com/books/literature-from-axis-of-evil

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موضوعات في الترجمة:ترجمة الأدب من محور الشر) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موضوعات في الترجمة:ترجمة الأدب من محور الشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).