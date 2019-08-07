2019/08/07 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف ‹سائرون› المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أن مبدأ التوازن لا يعني المحاصصة، وهذا الأمر أقره الدستور العراقي.

وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي إن «الهدف من مبدأ التوازن هو مشاركة جميع العراقيين في إدارة الدولة، الخلل ليس في الدستور العراقي أو بنوده وفقراته»، مشيراً إلى أنه «من أحقية جميع العراقيين المشاركة في صناعة القرار، وهذا لا يعد محاصصة أبداً».

رياض المسعودي

وبين المسعودي أنه «في بداية العملية في سنة 2005 -2006 ، ظهرت بوادر محاصصة سياسية، ثم تحولت إلى محاصصة مكوناتية، بعدها أصبحت محاصصة حزبية، وهنا أصبح الخلل ليس في الدستور وتطبيق مبدأ التوازن، إنما المشكلة والخلل في الطبقة السياسية الحاكمة».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الصدر: مبدأ التوازن لا يعني المحاصصة.. الخلل ليس في الدستور) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الصدر: مبدأ التوازن لا يعني المحاصصة.. الخلل ليس في الدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).