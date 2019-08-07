2019/08/07 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_السروى اتجاهات الأدب والثقافة فى مصر فى القرن العشرين كانت الحياة الثقافية والأدبية فى مصر, فى نهاية القرن الثامن عشر, تتموقع فى وضعية بالغة التخلف والفقر الابداعى, نتيجة للانغلاق الحضارى الذى فرضته الخلافة العثمانية على أقاليمها, وكذلك بسبب حالة الافقار الدائمة التى خلقها نظام الخراج الجائر, المرتبط بنظام الالتزام الاقطاعى, والذى تم فرضه على الفلاحين والتجار والصناع.مما أدى الى تردى الأحوال......

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