عمر الماوي - قضية فلسطين بين الأفيون التلمودي المعتق و الانسنة !

2019/08/07 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمر_الماوي منذ الاف السنين و ارض فلسطين يحكمها الغريب ، فقد تعاقب الغرباء على حكم هذه الارض التي خضعت لفصول طويلة من التزوير الديني و الاسقاطات الخرافية و الاسطورية على هذه المساحة الجغرافية الصغيرة، فمنذ الحكم الروماني قبل ما يزيد عن ٢-;-٠-;-٠-;-٠-;- سنة مرورا بالحكم الاموي الاسلامي قبل ١-;-٥-;-٠-;-٠-;- سنة و هذه الارض يتعاقب عليها المزورون..وما الاحتلال الصهيوني الاستيطاني الاحلالي......

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