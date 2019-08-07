2019/08/07 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BszDGvA8uiQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج كاتب وقضية | الكاتب والمحلل السياسي علي فضل الله) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج كاتب وقضية | الكاتب والمحلل السياسي علي فضل الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).