تحذير هام!...الاستيقاظ ليلا للتبول قد يرتبط بأمراض فتاكة!

2019/08/07 | 02:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف خبراء الصحة أن التبول المتكرر في منتصف الليل يمكن أن يكون علامة على الإصابة بأمراض فتاكة.

ولا تسبب الحالة

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