2019/08/07 | 02:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أدان مجلس الأمن الدولي بأقوى العبارات "العمل الإرهابي الجبان" في القاهرة الذي أسفر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأمن الدولي يعلق على هجوم القاهرة الإرهابي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأمن الدولي يعلق على هجوم القاهرة الإرهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).