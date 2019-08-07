إيمان بوقردغة - في تونس: الكفاح ضد الإخوان من مقتضيات فضيلة الوطنية

2019/08/07 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة أثبتت الإنتفاضات العربية تٱ-;-زر العذابات و التطلعات في المنطقة.إنها تعكس محنا وجودية عربية تتجاوز الحدود الجغرافية لتنخرط في شعور بالهوية الذاتية العربية الطامحة إلى التزام بالتغيير السياسي في الجسم السياسي للعالم العربي.إنها الرغبة التأسيسية المشتركة لنظام حكم يكرس قاعدة "الدولة هي التجسيد القانوني للأمة" فيستمد الشعب وجوده إذن من جودة شخصية الدولة الأخلاقية.إنها "إرادة جماعية وقوة ت......

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