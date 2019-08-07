 الكشف عن دليل يدين برشلونة بصفقة جريزمان.. هل تعرض اتلتيكو مدريد للخداع؟

2019/08/07 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية، عن دليل يدين نادي برشلونة، في خرق القواعد بصفقة الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي انضم للنادي الكتالوني، هذا الصيف.

بطل كأس العالم انضم إلى النادي الكتالوني الشهر الماضي، قادمًا من الأتلتي، مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي بعقده.

أتلتيكو مدريد أصدر بيانًا بعد الصفقة، أكد أنّ لديهم معلومات تؤكد أنّ برشلونة تفاوض مع جريزمان في شهر مارس الماضي، قِبل أنّ تنخفض قيمة الشرط الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون في الأول من يوليو (طالع بيان أتلتيكو مدريد).

وقدم أتلتيكو مدريد شكوى رسمية لرابطة الدوري الإسباني (لا ليجا)، حيث يريد النادي الحصول على 80 مليون يورو إضافيين.

جوسيب ماريا بارتوميو نفى تلك الادعاءات، وأكد أنّ إدارة الروخي بلانكوس لم تملك أي أدلة على التفاوض في مارس، مشيرًا إلى أنّ ناديه اتبع الأساليب القانونية في التفاوض مع صاحب الـ28 عامًا.

ولكن الصحيفة الإسبانية، أكدت أنّ الروخي بلانكوس لديه دليل بالفعل يدين بطل الدوري الإسباني، وهي رسالة بريد إلكتروني بين مسؤولي برشلونة وجريزمان ومحاميه ووكيله.

وأوضحت الصحيفة أنّ الرسالة كانت تتضمن راتبه مع برشلونة؛ بالإضافة إلى الشروط الشخصية في عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ أحد الأشخاص والذي كان وسيط في الصفقة، هو من سرب تلك الوثيقة، بعد استبعاده من عملية انتقال جريزمان إلى برشلونة.

وعلى جانب آخر رد مصدر من نادي برشلونة للصحيفة، وأكد أنّ (البريد الإلكتروني)، لا يعتبر دليل إدانة على النادي في الكتالوني.

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