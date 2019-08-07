2019/08/07 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ديالى تعلن تدمير مضافة في المقدادية بعملية إرادة النصر الثالثة

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