بصراحة جواز سفر محمد عساف لقلوب العراقيين والعرب

2019/08/07 | 03:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويلتقي محبوب العرب جمهوره في نادي اليرموك في بغداد

الاردن : 2019

يستعد عندليب فلسطين الفنان محمد عساف لاحياء اولى حفلاته الغنائية في بغداد خلال ايام عيد الاضحى المبارك بتاريخ 14 اب المقبل ، وأعلنت الجهة المنظمة للحفل الفني الكبير انها انهت استعدادها لهذا الحفل في نادي اليرموك بالعاصمة العراقية بغداد .

وياتي اختيار عندليب فلسطين لهذا الحفل بعد ان اطلق عمله الغنائي مكانك خالي والتي تخطت مشاهداتها 108 مليون مشاهدة على اليوتيوب ليعاود التعاون مع الشاعر رامي العبودي، والملحن علي صابر والموزع الموسيقي عثمان عبود باغنية بصراحة والتي تجاوز عدد مشاهداتها حاجز 12 مليون ، لتكون اغنية ” بصراحة ” جواز السفر الذي ادخل عساف الى قلوب العراقيين والعرب بعد ان قدمها باللهجة العراقية .

من جهة أخرى يستعد عندليب فلسطين الفنان محمد عساف لاحياء عدد كبير من الحفلات الفنية والمهرجانات خلال الفترة القادمة.

مرفق رابط جواز سفر عساف لقلوب العراقيين والعرب ” بصراحة ”

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