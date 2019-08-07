الميليشيات المدعومة من إيران تتسلل إلى مراكز السلطة في العراق

2019/08/07 | 04:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – بعدما أحكمت قبضتها على منصب محافظ بغداد، تسعى كتائب حزب الله، التي توصف بأنها أشد الميليشيات العراقية ولاء لطهران، إلى

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