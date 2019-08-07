ميليشيا النجباء لعبدالمهدي: الاصطفاف مع إيران أو السقوط السريع

2019/08/07 | 04:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهديد الميليشيات الشيعية بإسقاط حكومة عادل عبدالمهدي في حال تناقض سياستها مع المصلحة الإيرانية يبيّن مدى ضعف حكومة بغداد وارتهانها لمعسكر الموالاة

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