الأمن النيابية: مساع لإقرار قانون التجنيد الإلزامي وهذه مميزاته

2019/08/07 | 04:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن مساعيها لتفعيل وإقرار قانون التجنيد الالزامي خلال المرحلة المقبلة

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