2019/08/07 | 05:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ewEQz8WnsLo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجاني حر طليق والمجني عليه يخاف حتى من ذكر اسم الجاني ومن يقف خلفه) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجاني حر طليق والمجني عليه يخاف حتى من ذكر اسم الجاني ومن يقف خلفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).