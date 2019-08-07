2019/08/07 | 06:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يشن حربا على "غوغل"..ويتهمها بأعمال "غير مشروعة" صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتهاماته لــ"غوغل"، زاعما أن الشركة عملت على تخريب حملته لانتخابات الرئاسة في عام 2016، ومحذرا من أنه يراقبها "عن كثب"، قبل انتخابات العام المقبل.وفي سلسلة تغريدات على تويتر، انتقد ترامب بشدة أيضا سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لغوغل، كما أثار مرة أخرى أسئلة حول عمل الشركة مع الصين، وذلك على الرغم من تصريحات إدارته في السابق بأن نطاق أي عمل من هذا النوع محدود.وكتب ترامب على تويتر: "حاول رئيس غوغل سوندار بيتشاي جاهدا لمحاولة إثارة إعجابي خلال لقائنا في المكتب البيضاوي، وحاول بإقناعي بالعمل الرائع التي تقوم به إدارتهم، وعدم تورطهم مع الجيش الصيني، وعدم مساعدتهم للمحتالة هيلاري (كلينتون) في انتخابات 2016".وأضاف الرئيس الأميركي هجومه على غوغل بالقول: "كما حاول إقناعي (بيتشاي) بأنهم لا يخططون للتدخل بشكل غير قانوني في انتخابات 2020، رغم كل ما قيل عنهم.كل هذا كان كلاما لطيفا، حتى سمعت مهندس غوغل، كيفن كيرنيكي، وهو يكشف أشياءا مروعة عما فعلوه في 2016".وحذر الرئيس الأميركي من أنهم "يراقبون غوغل عن كثب"، في نهاية سلسلة تغريداته .واتهم ترامب غوغل بالقيام بأعمال "غير مشروعة" على حد وصفه، لكنه لم يقدم دليلا على ذلك، كما لم يتم الإعلان عن توجيه اتهامات رسمية.وقال متحدث باسم غوغل في بيان بالبريد الإلكتروني "نبذل قصارى جهدنا لبناء منتجاتنا وفرض سياساتنا بطرق لا تضع الميول السياسية في حسبانها".

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