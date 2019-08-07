لعنة الإصابات تجبر الأسترالية بيرسون على الاعتزال

2019/08/07 | 06:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعنة الإصابات تجبر الأسترالية بيرسون على الاعتزالسيدني- قررت الأسترالية سالي بيرسون، بطلة العالم في سباق 100 متر حواجز، الاعتزال نهائيا، وذلك بسبب الإصابات المتلاحقة التي قضت على حلمها بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 ومحاولة إحراز ذهبيتها الأولمبية الثانية.وقالت الأسترالية البالغة 32 عاما، الحائزة على ذهبية 100 متر حواجز في أولمبياد لندن 2012 ولقبين عالميين في دايغو 2011 ولندن 2017 إضافة إلى فضية أولمبياد بكين 2008 ودورة موسكو 2013، أنه بعد أعوام من الإصابات، أصبح جسدها “غير مؤهل” للتحدي.وأوضحت في مؤتمر صحافي عقدته في سيدني “بعد 16 عاما مع المنتخب الأسترالي، حان وقت الاعتزال”، ساردة مجموعة من الإصابات التي لاحقتها منذ فوزها بذهبية أولمبياد لندن عام 2012 والمشكلة “مستمرة ومستمرة”.وقالت “في كل مرة أردت أن أركض بسرعة، يرفض جسدي ذلك.بالتالي، لا أعتقد أن باستطاعتي تحمل المزيد من الإصابات.لدي شكوك كبيرة بالنسبة للعام المقبل وقدرتي في الاستمرار على المستوى الذي أتوقعه من نفسي والذي يتوقعه مني بلدي أيضا عندما أذهب إلى الألعاب الأولمبية”.وعلى الرغم من لعنة الإصابات التي لاحقتها، لم يكن أحد يتوقع من بيرسون أن تخرج بقرار الاعتزال، لاسيما بعدما أكدت منذ شهر بأنها في طريقها للعودة إلى المنافسة في بطولة العالم المقررة الشهر المقبل.لكن في مقابلة أجرتها مع البرنامج التلفزيوني “سيفن صنرايز” الأسترالي كشفت بيرسون أنها عانت من إصابات عديدة لم تعلن عنها في ساقها أثناء التحضير لبطولة العالم المقبلة في الدوحة.وأردفت “عندما تحسب ست إصابات تعرضت لها هذا العام ولا يعرف أحد عنها أي شيء، وعام بكامله من التمارين بانتظارنا من أجل التحضير للألعاب الأولمبية، من أجل محاولة الفوز بذهبية، فلدي شكوك كبيرة في أن جسدي سيتحمل ذلك.لست متأكدة إذا كنت أريد أن أعرض نفسي لهذا الأمر مرة أخرى”.وأشاد مات كارول، الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الأسترالية، ببيرسون المنافسة القوية وإحدى أهم الرياضيين في تاريخ البلاد، مضيفا “لم تقبل التنازلات أو التسوية… في النهاية، دفعتها تلك الصفات إلى قرار الاعتزال.في حين نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن سالي لن تشارك في طوكيو 2020، فإننا نتفهم عندما يقوم رياضي بتقييم صادق للمستقبل ويتخذ هذا القرار الصعب بالاعتزال”.

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