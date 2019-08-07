2019/08/07 | 06:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HZFYcTSa1d4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكلة اليوم هي سورية فتة الدجاج بالحمص والباذنجانالشيف خلود القيسي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اكلة اليوم هي سورية فتة الدجاج بالحمص والباذنجانالشيف خلود القيسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).