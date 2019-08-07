2019/08/07 | 07:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8Csddniw8mA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استياء واضح في الشارع العراقي من عدم انجاز فقرات البرنامج الحكومي الذي وعدت به الوزارات) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استياء واضح في الشارع العراقي من عدم انجاز فقرات البرنامج الحكومي الذي وعدت به الوزارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).