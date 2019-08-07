الداخلية بشأن إرادة النصر الثالثة: التنسيق مع البيشمركة مستمر

2019/08/07 | 07:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن، امس الثلاثاء، أن التنسيق والعمل المشترك مع إخواننا الأبطال في البيشمركة مستمر في مختلف المناطق،

لكي لا تكون هناك أي فسحة لعودة داعش.



الأولوية للأمن.

وقال معن، لشبكة (رووداو) الإعلامية، إن “المرحلة الثالثة من عملية (إرادة النصر) هي تتمة للأولى والثانية، وتجري في مناطق مهمة مثل خانقين وجولاء والمقدادية، إلى جانب مناطق مهمة ضمن قاطع عمليات نينوى، بمشاركة القوات الأمنية كافة، ودعم من طيران التحالف الدولي”.

وأضاف معن أن “هذه العملية تمثل رسالة واضحة، وهي أن القوات الأمنية جاهزة في أي وقت، من ناحية الموارد البشرية والقوة القتالية والاستعداد اللوجستي، والدليل هو الانتهاء من عملية إرادة النصر الثانية، والانتقال مباشرةً إلى عملية إرادة النصر الثالثة، والتي تتمتع بأهمية كبيرة لأنها ستقضي على أي محاولة لداعش الإرهابي للسيطرة على ممرات في نينوى باتجاه صلاح الدين ثم كركوك فالمقدادية ومنها إلى بغداد”.

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن “نتائج العملية ملموسة، وقد تم ضبط عدد من الأوكار القديمة لداعش الإرهابي، ودُمرت بالكامل”، لافتاً إلى أنه “لا فرق بين مناطق العراق من زاخو إلى البصرة، وبسط الأمن في إقليم كردستان العراق العزيز هو انعكاس للأمن في الوسط والجنوب، وعليه ننظر إلى التنسيق والعمل المشترك مع إخواننا الأبطال في البيشمركة في مختلف المناطق، والأولوية للأمن، لذلك التنسيق مستمر لكي لا تكون هناك أي فسحة لعودة داعش الإرهابي”.

في سياق آخر، قال معن إن “قوة مشتركة من فوج الطوارئ السابع ومديرية أفواج الطوارئ التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين أتمت القبض على 5 عناصر من عصابات داعش الإرهابية”.





واضاف معن في بيان، أن “الإرهابيين كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند احدهم كان يعمل فيما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على مدينة الموصل”، مشيرا الى انه “تم القبض عليهم في منطقة (كراج الشمال) في الجانب الايسر لمدينة الموصل”.

في سياق متصل، تمكنت قوات اللواء 15 في الحشد الشعبي، أمس الثلاثاء، من تطهير 16 قرية جنوب الموصل بمحافظة نينوى.

وقالت هيئة الحشد في بيان إن “قوات اللواء 15 في الحشد الشعبي تمكنت من تطهير 16 قرية جنوب الموصل ضمن المرحلة الثالثة من عمليات إرادة النصر”.

وأضافت، أن “القرى هي: العداية – الرحمانية – هداجة – كوخ – ابو شويحة – ام سيجان – مام حمزة – كبة العبة – صهل عباس – ام الشلين – الحويش – تل دروين – زركة – الامريلي – الملح – تل الذهب”.

وأعلنت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، عن انطلاق عمليات “إرادة النصر الثالثة” بمشاركة قوات الجيش العراقي، والتي تستهدف عناصر تنظيم داعش في محافظتي ديالى ونينوى.

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