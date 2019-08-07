2019/08/07 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول حوالي 1.8 مليون حاج إلى المشاعر المقدسة أعلنت السلطات السعودية وصول نحو مليون و800 ألف حاج من خارج البلاد إلى المشاعر المقدسة .وذكرت إمارة مكة المكرمة على حسابها في موقع "تويتر" أن 1.775.067 حاجا قد وصلوا إلى السعودية مشيرة إلى أن نحو مليون و700 ألف قد وصلوا عبر المنافذ الجوية للبلاد، فيما وصل حوالي 17 ألف حاج عن طريق البحر، بينما من وصلوا برا كان عددهم حوالي 93 ألف حاج.​من جانب آخر أشارت هيئة الجوازات أن إجمالي أعداد الحجاج الذين خدمتهم السعودية خلال الـ50 عاما الماضية بلغ (95.853.017) حاجا، إذ تجاوز أعداد الحجاج حاجز المليوني حاج 19موسما.وأشارت إلى أن أعداد الحجاج خلال الأعوام الـ25 الأخيرة بلغت (54.465.253) حاجا.أما في خلال العشر سنوات الأخيرة، فبلغت أعداد الحجاج (23.796.977) حاجا، وذلك وفق الإحصاءات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء.

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