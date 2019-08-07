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لجنــــــة برلمانيـــــــة بريطانيــــــــة تحــــــذر الحكومـــــــــة من تكرار خطأ غزو العــــــراق

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تاريخ النشر

07/08/2019 07:32 AM

بغداد – متابعة المشرق: أفادَ تقرير لموقع البرلمان البريطاني، أن الاجماع الحاصل بعد حرب العراق على انه يجب على الحكومة البريطانية اخذ موافقة البرلمان قبل الاقدام على اي عمل عسكري قد تعزز بتقرير لجنة الادارة العامة والشؤون الدستورية والذي يحدد ما يجب القيام به ومن يقوم بذلك عند النظر في استخدام القوة العسكرية للبلاد مع توضيح الاسباب للبرلمان والجمهور.



ودعا التقرير الى أن “يكون هناك تفاعل بين الحكومة والبرلمان بشأن هذه القضايا الحرجة، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى تبادل المعلومات بشكل منتظم، بدلاً من الإفصاح المخصص والانتقائي”.



واضاف أن ”التقرير شدد على الجدية التي يجب أن يتحمل بها البرلمان هذه المسؤولية ويحدد واجبًا على جميع النواب لضمان أن يكونوا على اطلاع بآخر المستجدات في شؤون الدفاع والشؤون الخارجية”، مبينا أنه “بدون هذه المعرفة، لن يتمكن النواب من التدقيق في سياسات وقرارات الحكومة وتحليلها بفعالية، خاصة في هذا المجال المعقد سريع التطور”.



من جانبه قال رئيس اللجنة النائب السير بيرنارد جينكين إن “قرار الشروع في العمل العسكري هو الأخطر الذي يمكن لبلد ما أن يتخذه، والقدرة على القيام بذلك بسرعة وبحرية تقديرية عندما يتم الحكم على أمننا القومي تحت التهديد”.



واضاف أن “تقريرنا يعترف بأن المشهد قد تغير في أعقاب حرب العراق، وخلق توقعات جديدة لكل من الحكومة والبرلمان.



لا جدال في أن شرعية قرارات الحكومة باستخدام القوة العسكرية تأتي من قدرتها على كسب ثقة مجلس العموم المنتخب.



يجب أن ينعكس هذا في قرار مجلس العموم الجديد”.



واشار التقرير الى أنه “يجب على كل عضو في البرلمان أن يبقى على اطلاع تام بشؤون الدفاع والشؤون الخارجية بأقصى درجات الجدية ويجب أن يُنظر إليه على أنه جزء أساسي من الوظيفة التي تم انتخابهم للقيام بها، ذلك إن الطبيعة المتغيرة باستمرار للحرب الحديثة، والعواقب الوخيمة للموافقة على نشر القوة أو رفضها، لا تتطلب شيئًا أقل من ذلك كي لا يتكرر ما حدث اثناء غزو العراق عام 2003“.

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