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40 فقط من أصل 15 ألفًاً..



قس عراقي يكشف أعداد المسيحيين العائدين للموصل

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تاريخ النشر

07/08/2019 07:31 AM

بغداد – متابعة المشرق: كشفَ قس موصلي، عن اعداد المسيحيين الذين عادوا للموصل، مبينا أن 30 إلى 40 مسيحيا فقط رجعوا لبيوتهم بعد تحرير المدينة من عناصر داعش.



وقال القس عادل في حديث لموقع أليتيا لأخبار الكنيسة إنه "بعد ما حصل بسبب داعش لم يكن أحد يتوقع من المسيحيين أن يعودوا إلى الموصل في يوم ما"، لافتا إلى ان " الناس ما يزالون خائفين، ولكن عندما يعاد بناء وفتح الكنيسة وأبنية أخرى، سيشعرون بالأمان وسيعود كثير من المسيحيين".



وأضاف أن "ما يقارب من 1000 ألف طالب مسيحي يأتي يوميا إلى جامعة الموصل قادمين من مدن وقرى قريبة، والشيء نفسه يحصل مع مئات من العمال، أغلبهم يعملون لدى الحكومة في إصلاح وإعادة تعمير شبكة تجهيز ماء الموصل ومحطات الكهرباء التي ما تزال متضررة جدا لحد الآن وتابع القس عادل، أنه "يأمل في أن تتم إعادة إعمار كنيسة البشارة وإكمال تأهيلها في غضون ثلاثة أشهر"، مشير إلى أنه "يريد أيضا بناء أقسام داخلية لسكن طلاب الجامعة وللناس المحتاجين فضلا عن مدرسة مسيحية ستشجع العوائل المسيحية للعودة إلى المدينة".



ويقول الموقع انه في عام 2003 كان هناك ما يقارب من 35000 مسيحي في الموصل ولكن قل عددهم بشكل كبير خلال 11 سنة تلتها على يد مجاميع إرهابية.



وقال القس عادل "كثير من الكنائس الكلدانية أغلقت حتى قبل اجتياح داعش للموصل لأن عددا كبيرا من المسيحيين غادروا الموصل بعد اغتيال المطران الكلداني رحو في عام 2008 والقس رغيد.



في عام 2014 كان هناك 15000 مسيحي باق في المدينة من مختلف الكنائس والطوائف بين كلدانيين وسريان أورثودوكس وكاثوليك وبعض العوائل الأرمنية.

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