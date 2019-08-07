توفيق أبو شومر - غزوة المياه

2019/08/07 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توفيق_أبو_شومر غصَّت الصحف الإسرائيلية بخبرٍ، سوَّقتْهُ على أنه انتصارٌ حاسمٌ على (عصابات الإجرام الفلسطينية) في الضفة الغربية، على لسان قائد غزوة الخزانات، العقيد، آفي أساف:"نجحت كتيبة جيش إسرائيل في الضفة الغربية، بالتعاون مع الإدارة المدنية، في تفكيك خلية (إرهابية) فلسطينية، تسرق المياه من الأنابيب (الإسرائيلية) وتوزعها على الفلسطينيين، إليكم عدد المضبوطات في هذه العملية:مصادرة 18 شاحنة مياه فلسطينية......

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