جلبير الأشقر - هنيئاً لمناضلات المملكة السعودية والسودان!

2019/08/07 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر على مشرفة العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين في تقويم الحقبة العامة (تُختصر «ح.ع»، CE بالإنكليزية)، الذي لا يزال يُسمّى «الميلادي» (م) في منطقتنا، حيث يبقى التمييز الديني طاغياً وتتعمّد شتّى الأجهزة المحافظة على تسخير الدين سلاحاً بيد الاستبداد السياسي، على مشرفة هذا العقد الثالث إذاً، وهو العقد الخامس من القرن الخامس عشر في التقويم الهجري، ويأتي بالتالي بعد الهجرة النبوية بحوالي أربعة عشر ......

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