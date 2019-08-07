رومانيا تعتزم محاربة البدانة عن طريق الضرائب

2019/08/07 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم رومانيا فرض ضريبة على المشروبات المحلاة، حاذية بالتالي حذو بلدان أوروبية أخرى، في تدبير هدفه الحدّ من انتشار البدانة وتغذية خزينة الدولة.

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